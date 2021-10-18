身為全球頂尖的跨國金融機構，花旗銀行向來重視人才培育，全球各市場即日起展開2022年暑期實習生與儲備主管招募，花旗(台灣)銀行將於10月20日開始舉辦一系列不同主題的線上徵才說明會，讓有志進入金融業的大學生和研究生，能第一手獲得管理團隊的分享，進一步了解花旗各部門業務運作與領先業界的人才培訓制度。

花旗(台灣)銀行表示，2022年花旗暑期實習生及儲備主管計畫的招募，與全球花旗集團同步進行，將於2021年11月21日截止，歡迎年輕學子上網報名申請。

花旗自1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷與時俱進地建構全面完整的人才培訓制度，為花旗台灣甚至台灣金融業培育了許多優秀的人才。花旗台灣許多高階主管，包括董事長莫兆鴻及總經理張聖心都是透過儲備主管計畫加入花旗。

儲備主管不只在台灣有跨部門的職涯發展，更有機會參與跨國的人才發展計畫，近來有越來越多優秀同仁前往香港、新加坡、越南、印度等國家工作交流，獲得更多成長及開拓海外視野的機會，成為全方位的跨國金融人才。

花旗除了持續推動儲備主管計畫，近年來更積極投注資源培訓暑期實習生，學生參與暑期實習計畫，除了能實際了解金融業實務運作，建立專業人際網絡外，近幾年已有超過七成表現出色的暑期實習生，於實習結束時直接獲取成為隔年的儲備主管；在畢業前一年，便贏得進入花旗窄門的機會。