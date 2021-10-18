《遠見雜誌》14日公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及各部會首長滿意度調查，該民調還詢問民眾「內閣改組，首長最應該撤換誰？」，結果顯示，有32.4%民眾認為最應該優先撤換行政院長蘇貞昌。不過，前民進黨立委郭正亮認為，明年要考慮的不是深綠民眾喜不喜歡蘇貞昌，而是桃園市長選戰，郭正亮還對衛福部長陳時中要到何處參選進行評估。

郭正亮今(18日)在政論節目《鄉民來衝康》中表示，明年二月，要考慮的倒不是深綠民眾喜不喜歡蘇貞昌，而是鄭文燦能不能走得掉，桃園目前的保衛戰還有很多變數，現有的立委民調並不好，一直在物色適當的候選人。據他所知，鄭文燦比較偏好陳時中，但陳時中參選的第一優先是台北市，所以黨中央不得不考慮備案，於是就有是不是讓羅文嘉返鄉參選桃園市長的傳聞出現，但這都還沒定案，也要看羅文嘉的民調。

郭正亮指出，陳時中在桃園的知名度很高，如果是他和議長邱奕勝競選，他會有知名度上的方便，加上鄭文燦加持。但是，鄭文燦這個棋2月能不能離開，就是個問題，因為桃園選情恐怕會很緊張，同時也會是2022大選中最大變數。

同台的資深媒體人尹乃菁問郭正亮，「陳時中的知名度高，但他的支持度高嗎？」郭正亮回答，「比我們現有的立委都高」。尹乃菁又問郭正亮，「在桃園不管是3+11還是諾富特，都覺得這些和陳時中防疫政策無關」，郭正亮則說，「對這些比較敏感的是台北市民，他來選台北，我覺得反而不容易，桃園很難講」。