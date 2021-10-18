美國陸軍協會(AUSA)是美國陸軍最大的年度會議，同時也舉行陸上軍事科技博覽會，各廠商趁機展示各種新式軍事科技。以設計與製作機器人聞名的波士頓動力(Boston Dynamics)也不放棄這個宣傳的機會，派出Spot機器狗做為會展的巡邏犬，相當引人側目，甚至嚇到了真正的狗兒。

波士頓動力的Spot機器狗。(圖/Boston Dynamics)

軍事時報(Military Times)報導，Spot是波士頓動力公司第1種正式上市的機器人，它主要做為危險地區的巡邏與偵測環境讀讀數之用，該公司表示「它是一種具有敏捷移動性能機器人，能夠按照原定路線巡邏，或是以遙控方式操作，安全、準確地自動執行例行檢查任務，和環境資料收集。」

Boston Dynamics Walking their dogs Washington DC

SpaceX公司的火箭測試爆炸時，Spot是最早到現場調查的機器人，它能忍受高溫與火箭燃燒時的廢氣。在疫情期間，也有醫院以Spot機器人巡查病房，可以避免過多的病毒接觸。

當Spot機器狗在華盛頓會議中心周圍巡邏時，一隻真正的狗狗被這個冰冷金屬外殼的機器狗嚇了一跳，狗狗很好奇的想要與Spot認識，或許它看起來像個不錯的玩伴。