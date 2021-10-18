曾獲金鼎獎的作家陳柔縉，15日於新北市淡水區騎自行車時，被後方的外送騎士追撞，造成頭部重創昏迷，親友也在臉書上為她加油打氣，經加護病房搶救4日，18日宣告不治，享年57歲。消息傳開來，藝文界紛紛表達不捨，作家楊宗翰也表示深感痛惜，非常不捨，「她是當代極少數能夠從政治線記者職涯成功轉向，筆端易為深入挖掘台灣歷史、人物傳記與民間生活的第一人。」

由於楊宗翰平常於淡江大學任教，他表示，陳柔縉在他平常到學校上課時，都會經過的中正東路遭逢交通事故，實在痛惜，「更讓人不捨的是，台灣因此喪失了一位自在出入文史研究與庶民生活、非虛構與虛構間的專業作家。」

楊宗翰指出，陳柔縉除了從政治線記者轉職成作家，寫了多部重要作品，「更為難得的是，在《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《人人身上都是一個時代》等著作廣獲好評後，她竟能在2020年繳出第一部長篇小說《大港的女兒》，等於一人橫跨在非虛構與虛構兩端，而且都卓然有成。」

陳柔縉出生於1964年，在雲林出生、高雄成長，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者。第一本著作是1993年出版的《私房政治──25位政治名人的政壇秘聞》。2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書。並曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。