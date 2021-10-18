傳統電桿常阻礙人行空間，導致行人進出不便。新北市土城區公所長年與地方人士協調，經4年討論與努力，近期決議對裕民路進行電纜地下化，即日起至10月底針對中央路1段至學府路1段進行電桿移除及纜線地下化施工。

土城裕民路雖然是鄉道，但橫向連接土城區中央路及金城路二大南北縱向交通要道，道路兩旁人口密集、商業繁榮，但早期市區道路規畫將電桿等道路附屬設施設置於人行道上，嚴重影響市容及行人通行，地方民眾2017年起即積極爭取電桿下地，近期終於決議將裕民路650公尺人行道上的30支電桿移除。

土城區長陳國欽表示，由於電桿設置年代久遠，除了既有電纜線外，也布滿相關單位密密麻麻的線路，增加電桿移除作業的難度，但在市府各局處、纜線業者等各方協調與分工合作下，現終於進行電纜地下化工程。

陳國欽表示，今年公所預計移除79支電桿，除已完成移除的25支和裕民路即將移除的30支，剩餘電桿也將於今年底前完成移除，明年預計移除77支電桿，每年將階段性規畫移除電桿，持續要求各線路權責單位依限完成遷移，落實電纜地下化。