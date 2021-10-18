財政部南區國稅局今日表示，按所得基本稅額條例規定，個人取自非中華民國來源所得及香港或澳門來源所得，是屬海外所得，每一申報戶全年海外所得達新台幣100萬元者，應全數計入個人的基本所得額，申報計算基本稅額與一般所得稅額之差額，繳納基本稅額。

南區國稅局查核某案件，發現納稅義務人甲君2017至2020年間陸續投保某保險公司利率變動型美元終身保險計10張，躉繳保費計217萬美元，換算新台幣約6665萬多元，經查證結果，甲君繳納的美元保費並非自其國內金融機構外幣存款帳戶轉帳支付，而是甲君自境外某銀行匯出多筆款項存入保險公司帳戶，共計217萬美元，用以支付保費。

經該局請甲君說明其繳納美元保費的資金來源及性質，甲君稱其投資香港某公司，其自該公司歷年獲配的股利均未匯回國內，而係藉由購買外幣保單，並以美元繳納保費方式，自香港直接匯出美元至保險公司帳戶繳納保費217萬美元。

經南區國稅局依法核定甲君2017年度至2020年度海外營利所得計6665萬多元，補徵所得基本稅額計885萬元並裁罰，最高可達1倍，連補帶罰上看1770萬元。

南區國稅局提醒民眾，個人如有海外所得，每一申報戶全年海外所得達100萬元者應全數計入基本所得額，依規定申報繳納基本稅額，以免因漏報遭補稅及處罰鍰。