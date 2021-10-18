110年度全國運動會由新北市主辦，在10月份熱烈開戰，混合電子競技項目更在今年首次選辦，18日開始為期三天的賽程，比賽項目包含爐石戰記、英雄聯盟，而爐石戰記的金牌與銀牌都獎落台中市！由盧彥竣及宜寧中學的李承杰擊退來自桃園市與新竹市的強敵，拿下全國運動會史上首面電競金牌及銀牌！

台中市代表隊個人戰首局就旗開得勝，盧彥竣第一場對上桃園市、第二場對上新北市都直落3，讓對手輸得心服口服；首場即八強戰的宜寧中學高三學生李承杰，對上高雄市與桃園市，都戰成3：2拉鋸戰最終獲得晉級。

這兩位台中市代表選手也在冠軍戰碰頭，最終由盧彥竣以戰術型牌組搭配冷靜應戰的態度，首先搶得3局勝利奪下金牌；李承杰則獲得銀牌，全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中市包辦！

民進黨市議員江肇國同時是台中市電競委員會主委說，電競項目首次選辦就傳來好消息，史上第一面全國運獎牌由台中市獲得，可見台中市推動電子競技運動有成。

江肇國說，從林佳龍市長打造電競城市，到盧市長接續以酷運動推行電子競技，如今看見台中市代表隊的成功，除了恭喜也感謝選手為台中發展電競注入一劑強心針！