中央流行疫情指揮中心昨(17)日宣布，10月19日至11月1日維持二級警戒，但19日起民眾從事戶外運動、室內外拍照時可以不用配戴口罩。對於室內外運動口罩鬆綁不同步，有醫師認為不合邏輯，甚至批評有點搞笑，直呼「室內用餐聊天一個半小時以上，應該比室內運動要危險很多吧？」

二級警戒延長口罩規定再鬆綁 10/19起戶外運動、拍照免戴口罩

台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇今(18)日在臉書反問，室內運動的人流密度，比大部分餐廳內用都還要低很多吧？而且一般室內運動場所，通風也大多做得不錯，質疑指揮中心硬要規定戴口罩才能運動，其實沒什麼道理。

指揮中心調整戶外戴口罩規定。(圖/指揮中心提供)

陳昶宇指出，已經超過兩周本土案例幾乎都+0，而且檢驗到的新增個案，基本上都是復陽但已經沒有傳染力的舊案，室內用餐不用隔板跟梅花座（雖然本來用處就不大），最近室內場所也完全沒人數限制，他認為人潮擁擠不戴口罩的情況下，用餐聊天一個半小時（或以上），應該比室內運動要危險很多吧？

陳昶宇說，更有趣的是，這次還同時開放室內拍攝不用戴口罩，也就是說在場上打球要戴口罩，但在場邊拍照就可以不用戴，直言他實在不太能理解指揮中心的考量為何，雖然小心謹慎是好事，但不合邏輯的防疫措施，有時就會顯得有點搞笑。

還有網友留言回應，「機場貴賓室禁食最搞笑…整間貴賓室大概就兩、三個旅客，坐得超開不給用餐」、「整個機場都不能吃東西，入境我可以理解，出境我完全不懂他們的邏輯」、「我覺得KTV唱歌的規定更奇葩」。