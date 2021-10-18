26歲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）靠搞怪誇張的風格闖出名號，但爭議也相當多，今（18日）因涉嫌利用AI換臉技術把女星、網紅的臉合成成人片販售，不法獲利高達上千萬，遭警方逮捕，網紅律師「巴毛」分析小玉恐面臨的刑責，感嘆本人可能得不到什麼教訓。

巴毛在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，小玉涉嫌用deepface軟體把謎片中的女主角換成女星、網紅，並不法販售營利，「應該是觸犯了誹謗跟散播猥褻物等罪嫌，但兩條罪都不重，最後應該是緩刑或是易科罰金，感覺小玉根本不會受到教訓，之前他就曾經因為拍影片炫耀自己買的飛鏢導致被依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。」他不禁嘆息，祈禱不要看到小玉又出來拍片，笑嘻嘻地說被上銬了很有趣。

26歲小玉以AI技術DeepFake軟體，把眾多名人的臉合成在謎片女優身上，今日遭警方逮捕。（圖／李文正翻攝）

遭到小玉換臉製作謎片的受害者相當多，女星部份有雞排妹、峮峮、泱泱、曾之喬、郭書瑤、苗可麗等，網紅則有白癡公主、蕾菈、奎丁、理科太太、一隻阿圓、阿樂、滴妹、艾瑞絲等，連主播張齡予、男YouTuber館長還有政治人物立委高嘉瑜、議員黃捷、市府副發言人黃瀞瑩都在名單內，引起外界譁然。

警方調查，許多網友為了能收看這些性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的不雅片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估不法獲利上千萬。