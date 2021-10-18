行政院長蘇貞昌今指出，過去曾有人認為促轉會是民進黨政府打壓國民黨的武器，結果第一個受傷的反而是民進黨籍的立法委員。國民黨文傳會主委凌濤表示，前促轉會副主委張天欽以「東廠」自詡，把促轉會當成打壓在野黨、剷除異己的鬥爭工具，黃國書委員一案就是民進黨內利用轉型正義工程遂行權力鬥爭的產物，再三證實了轉型正義不過是民進黨政治操作的口號與工具罷了。

凌濤表示，立委黃國書在月前就慘遭新潮流除名，為何直至今日才爆出消息？是否有人想利用此事轉移焦點？如果民進黨連這種事情都刻意養案，於重大選罷事件來臨前選擇性爆料，在罷免陳柏惟投票的最後一週，把黃國書當作政治犧牲品，全民都看破民進黨手腳。

凌濤指出，民進黨長期操作歷史檔案及史料內容，扭曲、竄改中華民國歷史，謀取政治利益，早已是惡跡斑斑。如今連自己黨內同志都敢以轉型正義之名行鬥爭之實，實在令人不敢恭維，更讓社會大眾無法打從心底相信民進黨刻意操作的轉型正義，能為台灣社會帶來和解與安寧。