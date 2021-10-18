無垢舞蹈劇場位於新北市永和辦公室日前發生火災，文化部長李永得今（18）日到無垢舞蹈劇場，向團長陳念舟與藝術總監林麗珍表達深切關心之意，並表示將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害，度過難關。

李永得表示，無垢舞蹈劇場一直以來堅持「十年磨一劍」的藝術理念與精神，國內外演出均廣受喜愛，是對外代表台灣舞蹈藝術文化的重要團隊。他感佩舞團雖接連面臨疫情和祝融之災，仍始終不放棄，堅持繼續各項工作。

李永得表示，除對於相關整修經費予以全力協助，也將協助媒合適當場地，作為團隊臨時辦公或排練使用。

團長陳念舟表示，他很感謝文化部部長、次長，還有各界朋友在第一時間就先打電話慰問關心，或是到現場關切，他十分感謝。

近年表演團隊排練場、倉儲或辦公室遭火劫，從2008年雲門舞集，2019年優人神鼓，2020則是紙風車，今年則是無垢舞蹈劇場，重建之路漫長，也令諸多藝文愛好者十分令人心痛。