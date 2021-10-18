共機今日2架侵擾西南空域 遭廣播驅離 19:262021/10/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空警-500機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有2架侵擾西南空域，包括1架次空警-500，及1架次運8-遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機於10月10日雙十國慶日，派3架次侵擾，2架戰機，1架慢速機，前天有1架慢速機侵擾我西南空域。昨天有3架侵擾。 聯盛細孔放電加工機 渦輪引擎加工利器 台彩挺公益 捐熱血送彩券 #侵擾 #共機 #2架 #西南空域 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生運動頻受傷 基隆修繕14間中小學跑道 16:532021/10/18 寶島 花蓮偏鄉10校共獲贈200台平板 盼成學童遠距教學推力 13:482021/10/18 寶島 斥資逾500萬元 智光商工打造數位直播、美術研究2教室 13:192021/10/18 寶島 機師停工太久 外界憂飛安亮紅燈 04:102021/10/18 話題觀察 康和投顧預期本周指數區間16500-17100點 09:322021/10/18 財經 《航運股》長榮航貨運添動能 第六架777F貨機抵台 08:032021/10/18 財經 搜救員脫衣裹屍 不願男童再受傷 04:102021/10/18 焦點要聞 虎豹潭水勢減緩！仍有2失蹤 侯友宜：今再動員309人加強搜索 09:182021/10/18 社會 大鎪科技 推圓盤式自動噴砂機 04:102021/10/18 產業特刊 打新冠疫苗單周增8人死亡 莫德納5例最多 15:022021/10/18 生活 導線架需求強 界霖衝刺出貨 04:102021/10/18 財經要聞 政治熱門新聞 陳柏惟罷免案》陳柏惟罷免結果 吳子嘉、徐巧芯曝最新預測 - 政治 為何會被民進黨開除？吳子嘉終於說出內心話 - 政治 陳柏惟罷免案》他收到陳柏惟罷免投票通知書 PTT鄉民看到炸鍋了 - 政治 林右昌拋「北海市」 基隆拚升格！併新北7區 - 政治 小玉為何被抓？爭議影片流出 網秒懂：「他動到不該動的人」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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