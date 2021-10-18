空警-500機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有2架侵擾西南空域，包括1架次空警-500，及1架次運8-遠干機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機於10月10日雙十國慶日，派3架次侵擾，2架戰機，1架慢速機，前天有1架慢速機侵擾我西南空域。昨天有3架侵擾。