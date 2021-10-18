管家婆科技轉投資禮客outlet商場今年17周年慶，董事長翁素惠退居幕後，請來時尚達人溫筱鴻擔任董事長，溫筱鴻18日指出，目前前三季營收受疫情衝擊衰退10％，預期政府五倍券與優惠促銷帶動，有助周年慶衝業績成長12％。

溫筱鴻曾任嘉裕副總經理12年，此間與禮客商場合作開出ARMANI等outlet大店，目前也是臺北時裝週協同計畫策展人、主持人等多重身份，10月1日新頭銜是禮客Outlet董事長，溫筱鴻強調，做過服裝、開過咖啡店、花店、餐廳，但還沒當過百貨零售董事長，在管家婆科技董事長翁素蕙力邀下接下新職務，對她來說是全新挑戰，她認為禮客還有很多地方可以更好。

目前改造業務包括樓層天地壁改裝，換地板讓商場視覺擴大不少，此外，新增一樓215歐廚CAFE&BAR，擴展宴會廳、展演廳，隨著疫情趨緩，室內用餐回復，接下不少大型宴會案子，此外，回歸她個人擅長業務，預計規劃台灣設計師專區，像是潘怡良、竇騰璜等服飾品牌皆是國內名媛追捧的國內設計師品牌，未來將以選物店型態開出專區，加上品牌調整，預計明年6月可望端出新改裝與新面貌。