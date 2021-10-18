110年度全國運動會熱烈開戰，今年首次將混合電子競技項目列入競賽項目，並從18日開始進行連續3天賽程，在首日的「爐石戰記」競賽類別中，台中市選手盧彥竣、李承杰接連擊敗來自桃園、新竹的強敵，奪下全國運動會史上首面電競金牌與銀牌。

今年全國運動會由新北市主辦，並首次選辦電競競賽，3天賽程的比賽項目分別為爐石戰記、英雄聯盟，其中，首日登場的爐石戰記，台中市代表隊個人戰首局由盧彥竣率先對上桃園、第二場更對上新北市，盧接連打得對手難以招架，進入冠亞軍爭霸戰。

而另名代表台中市的選手、宜寧中學高三學生李承杰，第一戰對上高雄、接著又對戰桃園選手，都戰成3比2拉鋸戰，最後獲得晉級。盧彥竣與李承杰在冠軍戰碰頭，最後盧以戰術型牌組、加上冷靜應戰，奪下金牌，李承杰則銀牌入袋。

台中市電競委員會主委、民進黨台中市議員江肇國表示，電競項目首度在全國運動會舉辦，台中市即奪下金牌與銀牌，可見台中市推動電子競技運動有成；從前市長林佳龍打造電競城市、到現任市長盧秀燕接續以酷運動推行電子競技，如今看見台中市代表隊的成功，也為未來電競發展注入強心針。