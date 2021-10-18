日本靖國神社自10月17日起開始兩天的秋祭，日本首相岸田文雄供奉供品真賢木，但未親自參拜。中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

18日的中國外交部例行記者會上，有媒體問對於岸田文雄昨天向靖國神社供奉祭品，中方有何回應？

趙立堅表示，「靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有滔天罪行的14名二戰甲級戰犯」，日方在靖國神社問題上的消極動向，再次反映出日方對待自身侵略歷史的消極態度。

他說，中方已透過外交管道向日方提出嚴正交涉，日方應切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

靖國神社供奉對侵略戰爭負直接責任的二戰甲級戰犯，每年4月和10月分別舉行春、秋季例行大祭。岸田未參拜神社，據信是為避免影響與中國、韓國的關係。