台北市長柯文哲曾宣布要砸15億讓全市中小學全面裝冷氣，議員王欣儀18日發現，各級學校冷氣機皆是家長會捐助，連後續維修、保養也都仰賴家長會，她痛批市府只會搞大內宣、割稻尾，甚至還有不少應由公務預算支出的項目卻用家長會捐款，質疑家長會已成為學校提款機、小金庫。北市教育局對此回應，將討論樂捐範籌與原則。

過去柯市府對外宣布，今年會完成校校普通班教室裝設冷氣，王欣儀今在議會教育部門質詢指出，北市各級學校家長會1年總捐助金額超過6000萬，其中捐助最大項目就是冷氣機，近1年買冷氣的費用高達2467萬，占掉捐助總額的4成，沒有1台冷氣機是市府預算購入。

王欣儀表示，家長會不只買冷氣，連後續維修、保養費用也全仰賴家長會捐款，且應該由教育局預算補助的弱勢地區學校、學生冷氣電費，竟也是家長會捐助，她炮轟市府分毫未出，口惠而實不至，還時時不忘大外宣直接「割稻尾」收割成政績。

此外，王欣儀發現，教育局1年預算高達500億，理應用公務預算支出的校務經費，像是駐校保全費、水電技師費、學校課桌椅、教室整修工程費、AED租賃費用卻也由家長會捐款，北一女家長會捐助242萬做為各處室校務運作的經費為全市最高，另有45所學校家長會還要負擔防疫必須物資。

王欣儀質疑，校務經費部分靠校內募款或家長會捐款，雖然規範家長會募款必須是「自由樂捐」，但某些學校卻請家長會埋單，許多家長怕影響孩子敢怒不敢言，結果學校就把家長會當提款機、小金庫。

對此，教育局長曾燦金回應，市府負責校園冷氣電力系統改善工程經費，冷氣機是透過企業或家長會捐贈，未來學校汰換冷氣費用由市府自籌，將清查補助弱勢學生經費是否妥善運用，並舉行專案會議檢討募款項目的合理性，邀家長聯合會討論樂捐範籌與原則。