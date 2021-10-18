因應國內疫情緩和，教育部配合修正高中以下學校防疫指引，自19日起，在戶外空間進行體育課時，可以不用佩戴口罩；校內體育運動賽會及活動，參賽學生事先造冊後，於上場比賽時可以不用戴口罩。

教育部這次放寬高中以下學校防疫指引，最主要的是關於體育課部分。教育部表示，於學校校園戶外空間進行體育課時，師生本身無呼吸道相關症狀，得不佩戴口罩；於校外戶外空間進行體育課時，師生如無呼吸道相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，得不佩戴口罩（不特定對象係指校內學生與學校工作人員等以外之人員）。

不過教育部說，上體育課時師生應隨身攜帶口罩，於課程期間無運動行為或運動結束後，仍需佩戴口罩；學生練習時使用之設備器材，應避免共用；如有輪替使用設備、器材之需要，班級輪替前應先澈底清潔消毒。

有關學校游泳課程實施，教育部請學校請依「游泳池因應 COVID-19防疫管理指引」規定之入場人數限制，所有人員除游泳時，應全程佩戴口罩。

至於校內體育運動賽會及活動，教育部表示，學校應事前掌握參加運動賽會及活動學生健康狀況：參賽學生需事先造冊，無呼吸道症狀者，得於上場時不佩戴口罩，惟上場前及下場後仍需全程佩戴口罩；選手、裁判比賽時可不佩戴口罩，完賽後仍須全程佩戴。

在音樂課方面，教育部指出，上課時吹奏類樂器應使用專屬樂器（吹嘴)，不得共用，並落實各項防疫措施；唱、音樂吹奏類課程之師生，應隨身攜帶口罩，無法保持社交距離或課程結束後，仍應戴口罩。