鄭鴻權說，種何首烏發芽後長出藤蔓，必須讓它爬藤架，才能曬到太陽光，生長得比較好。（張毓翎攝）

約5個月大的何首烏。（張毓翎攝）

曾為台南縣議員的鄭鴻權，轉行從農投入有機作物生產逾10年，受到農友陳彥安推薦，去年嘗試種植何首烏，並以有機技術栽培，他說，未來除了和契作商合作，也規畫自行開發相關食品。

鄭鴻權是太康有機農業專區第一個種植何首烏的農民，他說，何首烏的功能一般民眾都不陌生，除了當作中藥材，也能入菜食用，《本草綱目》記載其為滋補良藥，且經美和科技大學生物科技系副教授廖信昌研究，種植約2年經濟效益較佳，採收後清洗完就能直接料理使用。

鄭鴻權提到，台灣種植何首烏的風潮，大約這3年來才開始，過去農民多以種豌豆的竹棚搭建法種植，遇上歹天，整片「害了了」。何首烏從栽種到收成，得經歷2年時間，他選擇更堅固的鋼架，並用不織布材質的美植袋離地栽種，雖然成本提高，但不用太擔心災損發生。

鄭鴻權說，其實種何首烏像是在種地瓜，等到成熟後取其塊根的部位，比較不同的是，種何首烏不能像種地瓜，讓它在地上恣意生長，其發芽後長出藤蔓，必須讓它爬藤架，才能曬到太陽光，生長得比較好；此外，因為是有機栽培，所以有機培養土、有機肥的使用也不可少。

鄭鴻權過去主要種植有機火龍果、番石榴，他說，目前何首烏種植面積0.35公頃、5000珠，預計明年6月收成，未來還會再增加種植1萬株，生產出的何首烏，他計畫與加工廠商合作，開發何首烏養身茶包或藥膳包，發掘新商機。