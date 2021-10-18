彰化鐵路高架化可行性研究計畫重啟推動逾十年，2軌增為原線4軌高架佈建，歷經2年卡關，今年初終於進入國發會首審，並在今天順利通過審查，會後並舉行線上直播記者會。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鐵路高架化可行性研究計畫，2月終於進入國發會首審，並在今天順利通過審查，讓彰化縣政府團隊十分振奮。圖為彰化市新的雙鐵共構彰化站設計規劃圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鐵路高架化可行性研究計畫重啟推動逾十年，2軌增為原線4軌高架佈建，歷經2年卡關，今年初終於進入國發會首審，並在今天順利通過審查。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鐵路高架化可行性研究計畫重啟推動逾十年，2軌增為原線4軌高架佈建，歷經2年卡關，今年初終於進入國發會首審，並在今天順利通過審查。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市鐵路高架化可行性研究計畫，終於通過國發會審查。彰化縣長王惠美18日在工務處長林漢斌陪同下，親率縣府團隊北上開會，會後王惠美也開心宣布，整個可行性研究計畫，終於正式通過審查，將送進行政院核定，全案正式進入實質開發程序。

彰化縣即將屆滿建縣300年的最大賀禮！彰化市鐵路高架讓彰化人引頸企盼20年，從2軌建設改為原地高架4軌方案，2015年底彰化縣政府正式完成可行性研究報告送中央審查。

2016年送交通部初審後，2018年5月通過審查，並於同年底提報國發會，卻自此「卡關」2年多，直到去年12月交通部重新將計畫呈報國發會，今年2月國發會首度召開審查會議。

王惠美表示，感謝交通部、國發會過去2年多來的指導與支持，讓計畫終於順利通過；彰化位處山海線鐵路交會點，對於鐵道營運發展十分關鍵且重要，配合中央政策從2軌到4軌，原線高架後能將市區縫合，土地開發及觀光效益，未來發展榮景可期，彰化縣將更積極擘劃都市發展藍圖，改善市容景觀，活絡周邊商業活動，帶動整體經濟發展，讓彰化能有另一個新的300年。

高架化工程從2軌增為4軌，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，沿途消除4座現有陸橋、4處平交道、4處車行地下道，及2座人行天橋，新設金馬及中央2座通勤新車站。經費也由原先2軌、299億元，改為4軌後暴增為399億多元，中央負擔約310億多元、縣府負擔約89億多元。國發會初審中要求縣府擬訂詳盡財務計畫、提高自償率，再行審議。

工務處長林漢斌說，之前提出的財務計畫，縣府財務自償率僅3.03％，被審查委員要求提高，除了針對車站周邊閒置公有地、鐵到專區、車站專區等通盤納入檢討；最關鍵的就是在中央與地方有共識後，將台鐵土地一併納入規劃，大幅增加站區開發項目，並擴大都市計畫願景效益評估，自償率提升至7.01％，是之前的2.3倍。

交通部次長祈文中表示，彰化鐵路高架化，新增車站將變成主要的運輸走廊，地面上騰空的土地透過都市縫合，再加上機檢段也往南延伸，土地使用將大大重新翻轉，一定能為彰化市帶來嶄新面貌；他強調都市的縫合在中央、地方充分合作下，不只改善交通建設，也是都市發展重新再造與全新的開始。

王惠美表示，縣府重啟推動彰化鐵路高架化超過十年，歷經中央、地方多次往返審查與修正，她公開呼籲懇請閣揆蘇貞昌盡速核定，讓全案將進入綜合規劃及環評階段，縣府將同步配合擬定變更彰化市都市計畫。未來臺中捷運綠線延伸彰化案，再結合捷運鹿港線，實現三鐵共構，創造更舒適便捷的公共運輸，不只帶動北彰化區域整合，也將引領中彰兩縣市共榮發展。