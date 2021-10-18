林家瑩稱霸全運會12次，創下11連霸紀錄。(全運會提供)

現年38歲的女子鉛球好手林家瑩，今天在新北全運會擲出16公尺38，擊敗其他選手奪冠，創下全運會1999年開始以來12冠、11連霸紀錄，也成為台灣體壇之最。

今年原本想要在拚一次站上東京奧運舞台的林家瑩，可惜事與願違，8月31日離開左營國家訓練中心，擔任國北教大教練，少了正規訓練的她，依舊在今晚以最雄厚的實力讓身旁小學妹們見證一場奇蹟出現。

林家瑩賽後笑稱，還好沒有骨折，否則就「見笑」了！「離開國訓後體重降了5公斤，身上肌肉少了不少，教練看到我之後都嚇了一跳，好在學校支持我，讓我能找到剩餘時間練習，每周大約練習3-4次，每次約1個多小時，這次來這裡一點信心都沒有，好在最後有丟超過16公尺，沒有太難看，拿到冠軍全憑經驗和運氣。」

林家瑩在擲完前4次還落後台北市選手林慈恩，第5次擲出16公尺35，吃了一顆定心丸，第6次再擲16公尺38，將金牌牢牢握在手上。

談到12冠、11連霸，林家瑩直呼運氣，還有一路上幫助過她的貴人。林家瑩從1998年台南縣末代區運開始參賽，1999年桃園第一次全運會首次奪冠，2001年起展開長達20年的連霸之旅，至今已有22年未逢敵手。

林家瑩創下台灣體壇新紀錄，她可說是全運會的「代名詞」。問到還會參加兩年後台南市全運會嗎？林家瑩笑笑說，還是不要了吧！是應該放手給年輕人了。但聊到這次是否她的運動員生涯最後一戰，林家瑩立刻改口說「理論上是，但2年後身體如果還可以的話還是想要拚拚看！」