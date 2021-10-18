高雄城中城大火奪走46命。（中時資料照 曹明正攝）

城中城倖存伯憶「整個都是煙」！比讚曝一動作「毫髮無傷」撐到救援來

高雄城中城大樓10月14日凌晨發生火災，造成46死、41傷慘劇，「豆花阿姨」黃女疑似在一樓套房用火不當引發火災，被依過失致死罪裁定羈押禁見。不過消防單位今（18日）重回現場有重大發現，整動大樓各樓層安全梯的防火門及部分電梯門，早就被拆光，毫無防煙防火功能，難怪濃煙輕易直竄上方樓層，造成重大死傷。

有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日凌晨發生惡火，造成46死、41傷慘劇，為高雄有史以來最慘火災。當時高市消防局長李清秀表示，這場惡火有5項致命關鍵，分別是「住戶熟睡」、「死者多為弱勢長輩」、「1至6樓有商業用玻璃帷幕易燃建材」、「裝潢建材不符消防標準現場形同火爐」、「樓梯間堆滿雜物阻礙逃生」。

不過今天（18日）消防署、高雄市消防局及學者重返現場勘查時，赫然發現各樓層安全梯的防火門及部分電梯門早已被拆除，恐怕也是造成這場火災嚴重傷亡的關鍵因素。據ETtoday報導，依照過去的防火建築規範，城中城各樓層原本應設置硫化銅材質的防火門或鐵門。

因為防火門被拆，才造成一樓起火後，火勢與濃煙迅速沿著安全梯不斷向上竄升，宛如煙囪一般，形成如李清秀所說的，「火場形同火爐」燃燒，恐怕也是造成如此重大死傷的重大關鍵。此外，消防人員也發現現場停放50多輛機車，形同助燃物，讓火勢迅速蔓延。

事實上在火災發生當天，就有住戶反應，6樓至7樓間的防火門疑遭竊走變賣。消防人員今天的發現，恐證實這項說法。