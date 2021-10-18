國泰世華銀行ATM今大當機，有民眾反映，沒領到錢還被扣款，網友也上網哀號，抱怨ATM領錢被吞了1萬5000元，總機被民眾打爆了；國泰世華銀行傍晚道歉了，「造成客戶不便之處，銀行深感抱歉」。

國泰世華銀行解釋，昨（17日）因進行ATM前置處理系統的維護升級，導致今中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成的情形，系統於下午約1點半恢復正常運作。

國泰世華銀行將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，並表達事件造成客戶不便之處，「深感抱歉」。