國泰世華銀ATM當機還吃錢 銀行道歉了 20:122021/10/18 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰世華銀行ATM今稍早發生故障還吃錢，引發客戶不滿。(圖／江昭青攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰世華銀行ATM今大當機，有民眾反映，沒領到錢還被扣款，網友也上網哀號，抱怨ATM領錢被吞了1萬5000元，總機被民眾打爆了；國泰世華銀行傍晚道歉了，「造成客戶不便之處，銀行深感抱歉」。 國泰世華銀行解釋，昨（17日）因進行ATM前置處理系統的維護升級，導致今中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成的情形，系統於下午約1點半恢復正常運作。 國泰世華銀行將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，並表達事件造成客戶不便之處，「深感抱歉」。 花旗持續在台獵才 要找暑期實習生與儲備主管 台版鄉村銀行 將擴大急難紓困 #ATM #國泰世華銀行 #客戶 #銀行 #之處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行業看好天然氣聯貸案 04:102021/10/18 金融．稅務 工商時報攜華南銀行辦「Life Cycle 守護資產 信託傳愛」線上研討會 15:572021/10/18 財經 台中水湳經貿園區3000坪地王 底價113.5億公開標售 17:542021/10/18 房市新訊 海天味業調價 民生物資掀漲風 04:102021/10/18 全球財經 主要都會房價 直逼歷史天價 04:102021/10/18 財經要聞 樂富一號獲准追加募集 將增購龜山廠辦 09:302021/10/18 財經 當信扶來敲門... 辜仲諒臂助弱勢逆轉勝 04:102021/10/18 財經要聞 遠銀Bankee夢想金融卡 限量發行登場 12:102021/10/18 財經 缺錢花竟守在ATM！他見女領10萬搶了就跑 下秒慘遭圍捕 11:262021/10/18 社會 超優惠 福容住宿券會員買十送二 04:102021/10/18 財經焦點 跨境理財通開跑 澳門銀行明起正式開辦 18:112021/10/18 財經 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 樂富一號獲准追加募集 將增購龜山廠辦 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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