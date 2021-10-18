遭網紅小玉涉嫌利用技術「偷臉」合成為A片女主角的高雄巿議員黃捷表示，得知主謀是小玉後，已立刻到鳳山警分局忠孝所報案完成提告。她說，無論小玉的心態是好玩、惡搞還是單純想賺錢，對受害者來說，就是真實的傷害、羞辱和踐踏。

「不是真的去演，傷害和性暴力就不存在嗎」？她說，5月受訪時，知道臉被拿去這樣使用，一開始覺得「惡搞影片應該蠻好笑的吧」但真的看到影片時，完全笑不出來，只有滿滿的噁心反胃，甚至起雞皮疙瘩、深陷恐懼。

黃捷透露，已有許多實況圈、網紅界受害者私訊她，大家願意鼓起勇氣，一起站出來提告，用法律制裁小玉，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，你們不是沒有責任，你們的訕笑、觀看，都是一次次的加害。

除了要求警方嚴加偵辦，也懇請社會大眾關注逐漸興起的AI犯罪，不要下載不要流傳這類影片，更要共同抵制這種低級的公眾人物，不能再養出第2個小玉，讓這種墮落的風氣繼續蔓延。

最重要的，也呼籲立法院正視數位性暴力的問題，進行修法才有更有力的工具嚴懲惡狼，不希望下一個受害者出現。