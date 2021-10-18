國民黨主席朱立倫今天再度與黨籍立委聚餐，因疫情考量，朱立倫分批次與黨籍立委陸續聚餐談論黨部、黨團以及智庫合作。被問到近期綠委黃國書曾擔任國民黨情治細胞的事，藍綠再度在轉型正義議題上攻防，朱立倫反問行政院長蘇貞昌，「台灣沒有事了嗎？」蘇貞昌有讓人民安居樂業嗎？整天搞分化清算。

朱立倫日前受訪對於黃國書去擔任國民黨情治單位細胞，朱立倫說那不是國民黨，而是當時大時代的情治單位，被民進黨群起圍攻批評，朱立倫切割。

朱立倫今強調，那是大時代下，國民黨執政國民黨當然負責，從兩蔣到前總統李登輝要負責這沒疑問，只是台灣民主三十年了，民進黨真的不要每天都在搞清算鬥爭，還要針對三十年前，黨產轉型正義一搞再搞。

朱立倫說，前總統陳水扁任內早就做過清黨產，現在蔡執政再清一次再搞一次，只是分化社會製造紛擾，「台灣沒事了了嗎？」還有太多民生議題要做，蘇貞昌有讓大家安居樂業，讓大家不會恐懼於火災意外災難嗎？不要每天搞清算鬥爭在野黨，繼續搞下去，下次政黨輪替又搞回來，這是台灣之福？