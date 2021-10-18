台中首購熱區之一的太平區，近幾年隨著重大建設逐步到位，人口紅利吸引開發商爭相搶進推案，低基期房價，卻擁有蛋黃區機能及明星學區等高性價比優勢，在置產族勇於追價下，房價從2字頭直奔3字頭！包括陞霖、大毅、櫻花、聚佳、春福等建商逾百億推案，開案速度追不上銷售速度，新案頻傳銷售捷報。

太平區近10年來發展迅速，人口爆量成長，躍升台中人口第四大行政區。以區域內的「新光國小」為例，完工不到6年就招生額滿，新規劃「新高國小」紓緩鄰近學校滿額壓力。不料，新高國小第一屆學生還沒開學就發現招生爆量，二期工程只得加速趕建。

因應大量湧入的人口，太平區交通建設陸續啟動，預計2024年完工的「六順橋南向入口匝道」及「十九甲北向出口匝道」計畫，東區、大里、太平等區域都將因此受惠。

而太平區最受矚目的區段就屬新光重劃區，由於地理位置佳，臨近一中街、旱溪商圈、軍功商圈，區內還有樹德、樹孝等商圈，生活機能完善。不僅生活便利性外，國四豐潭段及大台鐵計畫擴展的交通路網，讓新光重劃區成為中部首購客呼聲最高區域。

其中，大毅建設「熊幸福」規劃38-53坪、三至四房產品，每坪開價33至34萬元，三房產品已完銷，四房1800萬起，目前銷售破九成。

另外，「陞霖執美」規劃24-36坪、二至三房產品，每坪開價30萬元。該案將綠意垂直延伸，規劃空中樹院、星光露營區等綠化公設，後疫時代頗受台中首購族的青睞。

櫻花建設「恰恰好」規劃37-53坪、三至四房產品，每坪開價30-33萬元，鄰近還有位於環中東路及中山路口的櫻花「大櫻國3」，規劃27-55坪二至四房產品，均賣出好成績。

至於環中東路對側的「聚佳大砌」案，規劃27-38坪產品，目前進入封盤惜售階段，預期重新開盤上看3字頭；煙波大飯店的春福機構在台中推出「春福興波」預售案，據悉，每坪開價落在26-31萬元之間。