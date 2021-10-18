政大北京校友會17日換屆，第三任會長韓佳宏(左二)交棒給第四任會長黃柏翔(右二)。(政大北京校友會提供)

國立政治大學北京校友會17日舉行換屆儀式，由政大金融所博士校友黃柏翔接下第四任會長。黃柏翔表示，政大豐沛的前輩資源是北京校友會最珍貴的資產，將著重整合校友們在金融、科技、文化、媒體等多元專業領域的資源，把在北京發展的經驗，傳承給要到大陸求學、求職的台灣青年，並促進兩岸交流。

政大北京校友會換屆儀式17日在北京家傳文化體驗中心舉行，政大副校長趙怡以視訊方式出席並致辭，他希冀校友會在親愛精誠的理念下，弘揚校訓精神，竭盡所能幫助新進校友。

政大北京校友會創會會長、第四屆校友會總顧問李翰瑩，政大上海校友會副會長張君強，以及許多外地的校友亦到現場或以視訊、錄製影片等方式表達祝賀，台大、彰師大等北京跨校代表也出席儀式。

新任政大北京校友會會長由政大金融所畢業的校友黃柏翔博士擔任，黃柏翔表示，政大豐沛的前輩資源是北京校友會最珍貴的資產，本屆校友會將聚焦北京發展特色，著重整合金融、科技、文化、媒體等多元專業領域的大學長資源，透過線上線下方式為校友們提供對口諮詢和幫助，「尤其將在北京發展經驗傳承給來大陸求學、求職的台灣青年，引導這些年輕人從來大陸參訪、實習、交流，到最後順利在這裏生活紮根」。

政大北京校友會自2013年開始籌備，2015年正式於北京台灣會館成立，如今邁向第7個年頭。目前，政大北京校友會在北京已聯繫兩岸校友超過500位。據介紹，未來政大北京校友會將通過新媒體平台，著力打造校友們在北京創造知識、分享經驗與資源共用的線上線下活動平台，並藉此提供政大校友在京就業創業協助、政大學生來京交換實習關懷等多元服務。