議會起立默哀城中城死者 她獨坐滑手機！ 黃捷挨轟冷血道歉了

YouTuber小玉以AI技術Deep Fake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，並從中販售得利，刑事局接獲報案展開調查，新北地檢署稍早諭知小玉以50萬交保。此是除了引發當事人抗議並揚言提告外，也在網路上引發網友熱議。

警方指出，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，經查並非是本人拍攝，實際來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是本名朱玉宸的小玉的等人透過Deep Fake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，並從中販售得利。

針對此事，受害者之一的黃捷表示，自己的臉遭變態網紅小玉偷了做A片，她除要求警方嚴加查辦外，也一定會提告，為所有受害女性討回公道；高嘉瑜則說，這樣的行為早已對女性的名譽造成不可抹滅的侵害，且無論如何，沒有人能接受未經自己同意的換臉影片在網路上流傳。

此事也在PTT上引發網友熱烈討論，「現在YT主題都拍到監獄去了嗎」、「監獄開箱啦ft.小玉 [直播中]」、「不用跟椅子換臉也能拍監獄照」、「監獄公道伯ft.小玉、「2021是網紅監獄元年嗎」、「現在是流行網紅當到監獄去喔？我老人家要跟不上了」、「開箱監獄」。

有些網友則說，「當年國小生的神，台灣未來堪憂」、「這種很容易被抄掉的」、「想賺快錢走歪路」、「我好奇的是，這個除了當事人提告侵犯肖像權和散布猥褻物品以外還能罰啥？」還有些網友則討論起黃捷和高嘉瑜，「…黃捷，高嘉瑜」、「黃捷高嘉瑜是台灣出名美女民意代表」、「龍龍可能是因為眼睛長得很像黃捷吧」。