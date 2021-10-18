基進黨立委陳柏惟發動苦行想挽救被罷免厄運，但走四天體力不支就跪下去。對此，知名藥師林士峰指出，陳柏惟開始打親情以及悲情牌，呼籲台中第二選區的朋友們，一定要看清楚，千萬不要被情緒欺騙了。

藥師林士峰在臉書指出，最近看到陳柏惟陣營為了反罷免，開始打出了親情以及悲情牌，不得不說，這招在選舉其實是真的很高。如果罷免方，透過嘲諷，反而會激起一般人的側隱之心，對於反罷免是相當有利的策略。

林士峰表示，希望台中第二選區的朋友們，一定要看清楚，千萬不要被情緒欺騙了，陳柏惟並不弱，從他空降到台中打選戰之後，一直都有台灣最大黨的支持，陳柏惟的去留，應該要思考的是，他對台中第二選區的民眾是否有政績，他在立法院的表現，是否有符合一個及格的立法委員，僅此評估而已。

對於陳柏惟苦行體力不支跪下去，資深媒體人趙少康亦以高雄市議會15日官員、議員齊為城中城罹難者默哀，但全場唯獨市議員黃捷未起身，坐著低頭滑手機為例。趙少康指出，黃捷敢如此傲慢，就是罷免不通過的後果，讓她行事變本加厲。這次一定要罷掉台灣基進立委陳柏惟，別讓陳柏惟步上黃捷傲慢後塵。