全球精品業的主要市場中國，傳出經濟數據疲軟的噩耗，LVMH等法國奢侈品巨頭18日的股價大受打擊。法國開雲集團（Kering）周一早盤挫跌1.7％，LVMH股價拉回1.3％，愛馬仕（Hermes）股價也跌1.2％。受累於缺電、供應鏈瓶頸及新冠疫情零星爆發，中國第3季GDP創一年來最慢增速。