中國經濟數據弱 法國奢侈品巨頭股價跌 22:022021/10/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球精品業的主要市場中國，傳出經濟數據疲軟的噩耗，LVMH等法國奢侈品巨頭18日的股價大受打擊。法國開雲集團（Kering）周一早盤挫跌1.7％，LVMH股價拉回1.3％，愛馬仕（Hermes）股價也跌1.2％。受累於缺電、供應鏈瓶頸及新冠疫情零星爆發，中國第3季GDP創一年來最慢增速。 法國車今調升 新車漲價潮來了 運價跌 長榮跌破90元 貨櫃三雄殺半根跌停 #全球 #法國 #巨頭 #股價 #奢侈品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新勢力奮起 電動車ETF拉風 04:102021/10/18 投資理財 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 科技基金多頭趨勢不變 04:102021/10/18 投資理財 美社交軟體在陸全滅 外媒：微軟為這些業務犧牲領英 19:232021/10/18 財經 伺服器變天 美銀降評三指標股 04:102021/10/18 證券．權證 《日股》逢高獲利了結 日經失守兩萬九 11:442021/10/18 財經 台股收跌75點險守16700點 三大法人買超29億元 外資連3買 15:452021/10/18 財經 陸Q3經濟成長率破「五」！一次看完總體經濟最新數據 11:412021/10/18 財經 《國際產業》缺料下的兩樣情 科技業榮景轉淡、半導體業仍精彩 16:502021/10/18 財經 《韓股》終止連3紅 KOSPI轉跌 15:592021/10/18 財經 《國際金融》中國經濟疲弱 歐股早盤受壓 16:162021/10/18 財經 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 找嘸工送貨！勞工喊加薪更大聲 華爾街警告這類通膨燒開 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 國泰世華銀ATM當機還吃錢 銀行道歉了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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