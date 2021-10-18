受全球晶片及其他汽車零件短缺影響，德國福斯汽車旗下子公司、捷克汽車品牌Skoda Auto宣布，18日起停產2周。停產期間僅留一條生產線保持運作，好讓1萬輛汽車半成品完成生產。捷克汽車工業協會17日指出，全球鬧車用晶片荒之故，今年捷克汽車產量恐將比預期短少25萬輛，造成汽車業2000億捷克克朗營收損失。