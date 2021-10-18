不敵晶片荒 捷克汽車品牌Skoda停產2周 22:032021/10/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受全球晶片及其他汽車零件短缺影響，德國福斯汽車旗下子公司、捷克汽車品牌Skoda Auto宣布，18日起停產2周。停產期間僅留一條生產線保持運作，好讓1萬輛汽車半成品完成生產。捷克汽車工業協會17日指出，全球鬧車用晶片荒之故，今年捷克汽車產量恐將比預期短少25萬輛，造成汽車業2000億捷克克朗營收損失。 恒大自救 擬出售瑞典車企NEVS 五倍券最高翻八倍！買歌林大家電抽價值4萬元豪華住宿劵 #全球 #捷克 #停產 #汽車品牌 #Skoda 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》歌詩達郵輪品牌煥新 深化體驗拚永續發展 17:072021/10/18 財經 《興櫃股》華德偕日本住友商事開發電巴 在日示範運行 10:532021/10/18 財經 《汽車股》布局電動車 裕隆集團納智捷新車型曝光 11:442021/10/18 財經 晶片荒席捲 Q3手機出貨年減6％ 04:102021/10/18 產業．科技 連鎖品牌嘉年華 新光三越舉辦 04:102021/10/18 投資理財 《國際產業》砸3億多美元 福特將在英國廠生產電動車零件 15:082021/10/18 財經 《國際產業》缺料下的兩樣情 科技業榮景轉淡、半導體業仍精彩 16:502021/10/18 財經 《日股》逢高獲利了結 日經失守兩萬九 11:442021/10/18 財經 《日股》日經險守二萬九 豐田領汽車股催油門 15:592021/10/18 財經 《其他電子》鴻海科技日首秀3款電動車 劉揚偉：具3能3用優勢 11:102021/10/18 財經 頂級美妝搶攻周年慶 奢寵粉絲組合祭出超值優惠 15:172021/10/18 消費 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 找嘸工送貨！勞工喊加薪更大聲 華爾街警告這類通膨燒開 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 國泰世華銀ATM當機還吃錢 銀行道歉了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。