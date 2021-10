美國前國務卿、前參謀長聯席會議主席鮑爾將軍(Colin Luther Powell)因新冠肺炎併發症過世,享年84歲。

CNN報導,鮑爾的訃聞是他的家人在 Facebook發布的,寫道:「由於Covid 19的併發症,鮑威爾將軍今天早上去世了。我們失去了一位了不起且充滿愛心的丈夫、父親、祖父和一位偉大的美國人。」 家人有提到,鮑爾生前已完成2劑的疫苗接種。

大眾對鮑爾的認識,多是在他擔任參謀總長聯席會議主席期間,正遭遇伊拉克入侵科威特的大事件,鮑爾主張對伊拉克作戰,並且願意在公開場合與大眾說明戰爭的必要性。戰爭獲得壓性勝利,於是鮑爾也成為共和黨的形象大將。

擔任幾屆共和黨政府的國務卿,制定了美國的外交政策,獲得極大的好評。在歐巴馬之前,鮑爾曾經被視為最可能成為美國總統的非裔人物,共和黨也曾多次詢問他的意見,但他以「美國還沒準備好」的理由而拒絕了。

鮑爾全名:柯林·路德·鮑爾 (Colin Luther Powell), 1937 年 4 月 5 日出生於紐約哈林區(Harlem)的牙買加移民。之後就讀紐約城市學院(CCNY),在那裡他參加了後備軍官訓練營(ROTC),並獲得上校軍銜,他也因此發覺自己在軍營裡頗如魚得水。他在2000年受訪時說:「我喜歡軍隊的結構和紀律。而且我也喜歡制服,那讓我感覺有點與眾不同。」

1958年畢業後正式進入美國陸軍,在南越服役兩次,受過2回傷,其中1次所乘直升機被砲火擊墜,他在直升機墜毀後,救出2名受困士兵。回國後續留軍隊,報考美國國防大學(National War College),成為軍方管理決策者,於 1979 年晉升準將。1987年被任命為雷根最後一位國家安全顧問,到了1989年,被老布希任命為參謀長聯席會議主席,授與4星上將銜,成為第2位非裔美國將軍,第1位是班傑明戴維斯(Benjamin O. Davis)。

鮑爾在老布希政府時期遇到好幾場美國軍事行動,包括1989年出兵巴拿馬,然而更重要的戰爭是1991年沙漠風暴行動,當海珊佔領科威特並且拒絕撤軍後,鮑爾從原本的主張談判立即改成同意動兵,他成為政府最信任的代言人之一。

他在記者會上的名言是:「首先我們要切斷它。然後我們要殺死它。」(First we're going to cut it off. Then we're going to kill it)他指的是伊拉克部隊。

收復科威特之後,鮑爾成為美國國家英雄,在戰後的頭幾年裡,享有71%的民眾好感度。同時他也在戰爭期間獲得2個重要獎章:1991年3 月的「國會金質獎章」(Congressional Gold Medal),和「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom)。

鮑爾服役歲月至 1993 年結束,他還獲得了許多其他著名獎項,包括銅星勳章和兩枚紫心勳章。

雖然鮑爾是共和黨人,但民主黨同樣欣賞他,柯林頓總統時期,又頒發的第2枚總統自由勳章。

鮑爾在2001年成為小布希總統的國務卿,他成為當時權位最高的非裔美國公職人員,在總統繼任者中排名第四,也是創下歷史。不過,也正是在他國務卿任內,因錯誤的情報認定「伊拉克正研發大規模毀威性武器」,促使聯合國出兵發動第2次伊拉克戰爭,日後被證明出錯,他的聲譽因此受損,他日後也坦承是「公職記錄上的污點」。

早在1996年,共和黨就有聲浪推派他擔任總​​統候選人。但是他拒絕參加競選,理由是「缺乏對選舉政治的熱情」。他在 1995 年告訴記者。如果我勉強參與,是對自己不誠實,也對美國人民也誠實。

到了2000年總統大選,再次拒絕了請求他參選的呼籲,而他選擇支持小布希,這也被視為小布希當年選舉的一大助力。

離開布希政府後,鮑爾回歸私人生活。他於 2005年加入著名的風險投資公司 「凱鵬華盈」(Kleiner Perkins),擔任戰略顧問直至去世。

儘管鮑爾的公職生涯大部分時間都在共和黨政府中渡過,但他晚年卻多次選擇支持民主黨總統候選人,並嚴厲批評共和黨高層領導人。他曾支持過歐巴馬,也在2016 年選擇支持希拉蕊而不是川普,他甚至批評川普是國家的恥辱。

2020年大選,他再次批評川普,並於6月宣布支持拜登,他抨擊川普濫權「我們有憲法,也必須遵守。然而總統已經違背了它。」

當今年1月上旬,發生美國國會大廈騷亂後,鮑爾說「我已經不能再稱自己​​是共和黨人了,我現在什麼都不是。.....現在,我只能關心我的國家,而不關心政黨。」