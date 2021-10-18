第12期疫苗第一階段今天開始預約，沒想到不到10分鐘秒殺，北市不到1小時就全數額滿，引發民眾抱怨，不過，有網友發現，台北市晚間悄悄的釋出名額，地點就在台北市南港區的衛福部，對此，台北市副市長蔡炳坤表示，釋出的地點民眾都可以來預約，由於北市量能不足，中央也協助新增5個接種點，增加4萬5280人。

蔡炳坤指出，中央協助北市開放的5個施打站，包括北市南港區的衛福部、交通部、華山1914、中正紀念堂和台灣當代文化實驗場，民眾可以在這幾天上網預約，沒有約到的民眾，可以在第二階段25日至27日開放預約，BNT有9萬5754個名額，大家在時間上稍微等一下，不用太急，接種疫苗一定都打得到。

台北市長柯文哲下午在疫情記者會上抱怨疫苗分配問題，指出第1至9期每次北市開的量，中央分配都只有8成，醫院因此只能縮減名額，但第12期疫苗北市開出量能是21萬劑，可是中央卻叫41萬人預約，認為應是北市開多少、中央也開多少。

蔡炳坤補充，第12期第1階段只有21萬多劑、為期6天，第2階段25、26日登場、為期7天，量有26萬多劑，合計47萬劑，但中央開出60萬人當然不足，規劃預約人數差距太大。