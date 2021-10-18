鳥友陳建安驚喜拍下鸕鶿寶寶抬頭畫面，這是鸕鶿幼鳥在台灣出生的第一筆紀錄。（陳建安提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鸕鶿繁殖

9月中旬，鳥友在嘉義縣東石鰲鼓溼地發現冬候鳥鸕鶿在溼地樹梢上築巢，是台灣首次的觀測紀錄，17日當天，鳥友陳建安更驚喜拍下鸕鶿寶寶抬頭畫面，由於這是鸕鶿幼鳥在台灣出生的第一筆紀錄，消息傳出，眾多鳥友都十分興奮。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上個月在鰲鼓溼地發現鸕鶿築巢後，許多鳥友紛紛前往拍攝難得的畫面，陳建安說，在17日之前，他曾兩度前往紀錄，推測已經過1個月，幼鳥可能出生，才再度前往碰碰運氣。

陳建安先是發現成鳥低頭的姿勢跟之前弄蛋的狀態不太一樣，才打開相機不久，就看到一顆小鳥頭冒出來，「好興奮」，並進一步捕抓到成鳥餵食幼鳥的互動畫面。

陳建安說，因鳥巢位置相當遠，且幼鳥破蛋的時間會有落差，或許鳥巢內不只一隻寶寶，有待進一步觀察。陳建樺也說，鳥巢位置距海堤防汛道路路面約150至160公尺遠，雖容易觀測到，卻不會造成鸕鶿一家太多干擾，評估大概等10多天，鸕鶿幼鳥會站了，就可以確實紀錄到繁殖數量。

陳建樺說，鸕鶿一般是3月至8月在北方繁殖，再從繁殖地往南度冬，可能是近年「季節亂了」，這對築巢鸕鶿夫妻抵台時，身上還有繁殖因子，所以在台灣氣候持續炎熱下，還能下蛋繁衍下一代。

陳建樺說，這隻看起來才出生1、2大的鸕鶿幼鳥，是台灣本土第一次有鸕鶿變成留鳥，但通常鸕鶿春天時會再飛往北方，屆時會留在台灣變新住民？還是跟著父母離開？有待再觀察，但難得的紀錄，已開了台灣第一例。