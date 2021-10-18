桃園大廟景福宮將於11月9日至13日建醮，本周六文化季系列活動將以魷魚遊戲暖場，邀親子重溫童玩遊戲。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，整修後以嶄新面貌示人，將於11月9日至13日祈安五朝建醮，主委簡征潭說，光復後第一次建醮在1961年，當時盛況空前，今年適逢辛丑年一甲子也將隆重登場，本周六將師法夯劇《魷魚遊戲》舉辦椪糖大挑戰，邀親子重溫童玩遊戲，為建醮暖場。

景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮建廟277年，每隔12年景福宮舉行五朝祈安建醮、完醮祈福慶典，今年舉行五朝祈安建醮慶典將於11月9日至11月13日登場，他也提到，民國50年舉辦光復後第一次建醮，盛況空前，距今正好60年、一甲子，廟方將遵循正統道教科儀舉行5天慶典，建醮範圍涵蓋信仰區內桃園、八德、蘆竹十五街信眾，鼓勵民眾不殺生、茹素表達虔誠信仰。

簡征潭說，配合建醮活動，將舉行寫生比賽、攝影比賽，結合宗教信仰、提倡文化藝術風氣，本周六更將以《魷魚遊戲》椪糖大挑戰為建醮暖場，透過復古童玩闖關活動，體驗「戳椪糖」、「ㄤ仔標」、「跳格子」、「彈珠台」、「撈金魚」、「套圈圈」等，享受親子互動，回味童玩樂趣，體驗不同時代的古早味童玩，歡迎親子同遊，一起回憶童年趣事、重溫童玩遊戲，「想回味童玩，不用羨慕魷魚！」。

簡征潭也預告，11月12日晚上由桃園市政府文化局邀請「唐美雲歌仔戲團」表演，11月13日晚上由義美食品公司贊助邀請「紙風車劇團」表演，讓祈安建醮慶典活動更多元更熱鬧，讓更多信眾能參與祈安建醮盛況。