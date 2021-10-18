桃園市政府斥資4000萬打造「DNA暨化學鑑識實驗室」，另也率全國之先購置「超臨界流體層析質譜儀」，市長鄭文燦18日揭牌啟用，參觀時大讚未來更能體現「讓證據來說話」。（蔡依珍攝）

桃園市政府斥資4000萬打造「DNA暨化學鑑識實驗室」，另也率全國之先購置「超臨界流體層析質譜儀」，市長鄭文燦18日揭牌啟用，參觀時大讚未來更能體現「讓證據來說話」。（蔡依珍攝）

桃園市政府斥資4000萬打造「DNA暨化學鑑識實驗室」，另也率全國之先購置「超臨界流體層析質譜儀」，市長鄭文燦18日揭牌啟用，參觀時大讚未來更能體現「讓證據來說話」。（蔡依珍攝）

市長鄭文燦也親自體驗鑑識十周年特展中的VR虛擬刑案現場。（蔡依珍攝）

桃園率全國之先購置800萬的「超臨界合相層析質譜儀」和1200萬的「氣相層析質譜儀」。(蔡依珍攝)

桃園斥資4000萬打造「DNA暨化學鑑識實驗室」，並率全國之先購置「超臨界流體層析質譜儀」，未來刑案DNA、未知化學物或毒品，最快12小時就能完成鑑定，有助刑案掌握時效偵辦，市長鄭文燦18日親揭牌，讚未來更能體現「讓證據說話」。

「現代柯南不能只靠推理，更需要靠微量的鑑識，讓證據來說話！」鄭文燦說，刑事鑑識已成專業科學，近年投注相當多預算在刑事偵查辦案工具上，昨成立的「DNA暨化學鑑識實驗室」，大幅提升DNA及PCR檢測技術，強化科學辦案能力，更有助解開許多案件現場之迷，像是近日的觀音殺人事件、新屋毒狗事件等，都在第一時間驗出死者身分及動物藥品來源，有助刑事偵辦。

刑事鑑識中心主任高麗姬說，過去桃警團隊查獲DNA跡證或化學檢體、新興毒品，得委請刑事局或相關單位鑑驗，像是DNA證物量1年就達3000件，且持續增加中，每件至少得耗時1至2個月，急速件也得等1天才有結果，如今全接手自行鑑驗，最快12小時內就能完成，日後也能跨單位、甚至跨縣市提供鑑識分析。

高麗姬也提到，桃園另率全國之先購置800萬的「超臨界合相層析質譜儀」和1200萬的「氣相層析質譜儀」，全程不產生廢液，更環保地分析出未知毒物和化學品主要成分如咖啡包等，尤其結構不穩定、易遭高溫破壞的新興毒品更是無所遁形，資料庫也與世界各刑案實驗室同步更新，即時掌握新興毒品樣態。

警察局也舉辦「洞鑑古今」10周年鑑識特展，鄭文燦也對八德1956年的5口滅門血案印象深刻，期許實驗室有能力將陳年舊案重新分析找出真相，現場也展示過去和現在的鑑識器材，另與警大合作提供VR虛擬刑案場景體驗，歡迎民眾本周預約體驗參觀。