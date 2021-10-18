石材及木材粗曠的紋理與肌理，與質感光滑的鏡面，應該相互牴觸的兩者搭在一起，卻反而彼此調和出另一種風格，令人感到心情平靜。（靚白設計提供／盧金足台中傳真）

在以石材為主要建材的社區中，古銅色的金屬旋轉樓梯脫穎而出，產生古典與現代的衝突美學。（靚白設計提供／盧金足台中傳真）

靚白設計團隊的設計師陳顥表示，大自然山林是現代人忙碌時追求的夢想，透過設計也能享受有空間、景觀、創造休閒度假感的居住空間。

「我要搭造綠林中的建築，打造建築中的綠林」，陳顥說，設計不是冷冰冰的規畫，而是賦予生命與溫度，一般人追求的潮流可以維持多久？潮流的意義，要經各種美學與工法、歷史文化考驗，留下來永恆的經典與風格，才有繼續延續的價值，獲得歷史定義。

他在設計作品時，重視量身打造的主軸，設計成適合的條件，每年都要設計很多作品，陳顥表示，近年來隨著台灣躋身國際化城市，來自全球的資訊快速，出國旅行視為常態，見多識廣，豪宅主人吸收到的各種知識，親炙經典建築，內化成品味及對生活的態度。

有錢人的居家環境，不再只要求名牌、精品，陳顥表示，豪宅風格轉變也考驗設計師功力，在專業與喜好中取得最圓滿定位，以燈光為例，在設計空間中，就是重要的光線氛圍魔術師，他擅長做整合的空間，與燈光一起規畫每個不一樣的展示空間。

此外，石材及木材粗曠的紋理與肌理，與質感光滑的鏡面，應該相互牴觸的兩者搭在一起，卻反而彼此調和出另一種風格，令人感到心情平靜。

陳顥設計作品利用建材表面的反射效果及落地窗的透視效果，將坪數不大的空間打造出寬敞的視覺效果；「在急速發展的城市中，處處是高聳的混凝土大廈」，他希望打造的是樹林與建築共依存的綠化住宅，特別在以石材為主要建材的社區中，古銅色的金屬旋轉樓梯脫穎而出，產生古典與現代的衝突美學。