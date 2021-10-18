美國9月非農報告僅新增19.4萬人，創下今年1月以來最慘紀錄，但是失業率則顯著下滑至4.8%，優於預期，也就是就業市場的確持續在恢復，但願意回到工作崗位的人數比預期還少。對此，華爾街指出，隨著通膨壓力上行，增加薪資成本，但市場對於這些勞動力相當渴望，預計這些企業願意提高薪資來拉攏這群人。

摩根大通首席財務長Jeremy Barnum在第三季財報電話會議指出，由於銀行與市場部門在過去一段時間表現強勁，所以在薪酬條件願意給出更好，來留住人才，但此情況可能到2022年就恢復水準，並補充這樣的現象如同勞動力通膨。

富國銀行首席執行長Charlie Scharf、貝萊德首席執行長Laurence Fink也都注意到這樣的情況存在，Laurence Fink指出通膨趨勢不會只有短期，因為反應了結構性變化，從消費主義朝著創造就業、工資成長以及能源轉變等問題。

不只是華爾街，隨著美國勞動力短缺，甚至影響航運市場正常運作，加上美西長灘港就算貨櫃上岸，在美國卡車司機短缺下，恐怕影響接下來的消費旺季物流情況。不過，美國商務部15日公布數據顯示，9 月零售銷售月增 0.7%、優於預期的衰退0.2％，前值也從0.7％上修至 0.9%，年增率13.95％，表現意外優於市場預期，顯示美國消費者就算面對物價上漲，仍願意拿錢出來消費。

美國勞工統計局統計，幾十年來工會會員人數一直在穩定下降，根據8月蓋洛普民意調查顯示，68%美國人支持工會，創1965年以來最高，18至29歲的人則是攀升至78%。

國際戲劇舞台員工聯盟 （IATSE）所代表的好萊塢幕後工作人員，要求減少工時增加薪資與休息時間，上周已經與影視業者達成協議，但全美仍有許多勞工強應爭取提高薪資與待遇，讓美國緊繃的就業市場更緊張。此外，美國各行各業的勞工也為了自己的薪資待遇舉行抗議或罷工，這也是在企業於後疫情時代反而有更好獲利能力，許多勞工認為必須站出來爭取權益而示威。

康奈爾大學追蹤的勞工行動報告顯示，今年美國至少發起176次罷工，其中17次在10月，疫情爆發也彰顯勞資不平等，勞工拒絕在仍有高度感染風險的狀況下，返回工作崗位，也有專家指出，這次疫情除了讓許多勞工因此喪命，也讓人重新省思工作與生活的平衡，因此辦理退休或不再返回就業市場。