基隆市長林右昌今日率領市府團隊參訪台北市「社會創新實驗中心」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌今日率領市府團隊參訪台北市「社會創新實驗中心」，作為基隆明年舉辦城市博覽會的借鏡，更希望提供在地青創更好的創業環境及資源。

林右昌表示，這個青創基地已有很好的發展跟規模，希望在城市博覽會中能借鏡他們的經驗，而市府產發處也有很多青創及地方創生的基地，讓這些經驗能進駐基隆，帶動地區經濟發展，也提供在地青創更好的環境跟支援。

產發處表示，基隆正濱漁港旁也有具特色的「紅磚屋」，前身為行政院農業委員會水產試驗所員工宿舍，為活化公有建築，市府正著手辦理建物規畫設計，打造成青年創業基地，結合人文歷史與在地景點，吸引更多在地青年利用地方資源，帶動地方產業創生，同時在青年跨出逐夢創業的第一步給予最大支持，讓紅磚屋能成為新創基地的合作夥伴，滋養青創種子萌芽、茁壯。

未來市府除了會持續舉辦青創交流相關活動，鼓勵首都圈內的創業青年跨區合作，增強青創彼此間的連結性，同時也會持續搭配提供創業課程講座、業師輔導及其他創業資源連結等創業輔導服務，藉由多方的協助成為創業青年強而有力的後盾。

「社會創新實驗中心」原是空軍總司令部文電中心及軍務處辦公室，經濟部中小企業處2017年起將其從軍事情報的傳遞中心，蛻變成社會創新的交流與傳遞聚落，推動新創企業團隊進駐，原本廢棄的軍事設施，經重新規畫改造後，變身成為培育青年創新的實驗基地。