南韓恐怖驚悚電影《鬼村：殺人魔之女》，以真實虐童案件為故事靈感，集結《哲仁王后》金吝勸、《鋼鐵雨》李彩恩、《死亡教室：母校》崔利、《美女的誕生》鄭糠雲、《夢想起飛》Min、《老公不是人》李美度、《優雅的母女》池秀媛、《屍速列車》李珠實等實力派演員，以實際發生的兒童虐待事件為基底，刻劃出受虐孩童因犧牲而產生的怨氣，所引發的令人毛骨悚然的殘酷故事，將讓觀眾不寒而慄。

金吝勸化身熱血刑警守護受虐少女。（車庫娛樂提供）

金吝勸先前在話題韓劇《哲仁王后》中以「待令熟手」一角深受觀眾喜愛，這次在《鬼村》中，飾演一名守護受虐少女的刑警。片中，他面對受虐的少女自然流露出滿滿的父愛，而在和神祕的殺人厲鬼對峙時，又展現奮不顧身的激鬥演技，再次證明自己深廣的演技幅度。對於參演本作的感想，金吝勸表示：「因為這部作品蘊含的意義相當沉重，從開拍到殺青時的感覺都很緊張疲憊。《鬼村：殺人魔之女》是有關受虐孩童的故事，起初是以悲憤的心情一口氣讀完劇本。雖然是恐怖、黑暗、沉痛的內容，但希望能帶給觀眾各式各樣的感觸，並且期盼別再發生這樣的事，因此下定決心希望能完成這部好作品！」他也很開心能和許多優秀的演員一起合作。

「miss A」Min在片中化身樸素村女。（車庫娛樂提供）

睽違許久未出現在鎂光燈前的女團「miss A」出身Min（李玟暎），在《鬼村》中飾演「順兒」繼母的女兒「秀子」一角，不僅展現極具張力的情感演技，化身樸素村女，與以往在舞台上的性感形象相差甚遠，Min表示：「收到劇本後很快就讀完了，就很想參演這部作品，而且還能和多位實力派前輩一起合作，讓我感到十分榮幸。導演和工作人員們也對我很好，讓我能自在地進行拍攝。」導演池成元也對Min的表現讚譽有加，他說：「『秀子』這個角色，在故事中目擊到驚悚殘酷的畫面，因此內心產生了罪惡感等矛盾的情緒，因此要由演技精湛的演員來詮釋這個角色。在首次拍攝時看到Min精彩的表現，就覺得她非常適合這個角色！」

李彩恩飾演不斷遭受繼母虐待的「順兒」。（車庫娛樂提供）

童星李彩恩則飾演不斷遭受繼母虐待的「順兒」一角，曾在《仿聲靈》、《末代公主》、《鋼鐵雨》中表現亮眼的她，這次首度擔綱主演，展現更成熟自然的演技。而曾在《孤單又燦爛的神－鬼怪》飾演金高銀表姊的崔利，這次則飾演守護妹妹「順兒」的姊姊一角，將以驚悚至極的演技令觀眾恐懼不已。此外，曾在《美女的誕生》、《我的維納斯》中以暖男形象令觀眾心動的鄭糠雲，則飾演刑警「昌秀」跟隨前輩追查村莊裡神祕殺人事件的真相。韓劇《回到18歲》中飾演金荷娜閨密的李美度，在本作中則飾演一名巫女，她透過神祕力量得知村中順兒家族背後的殘酷祕密，為故事揭開暗藏玄機的序幕。

近年來韓國接連發生凶殘的虐童事件，因此製作團隊也希望能透過《鬼村：殺人魔之女》讓觀眾再度關注類似的案件，演員們在讀過劇本、了解故事背後的意涵後，也紛紛馬上答應參演，都期盼別再發生令人髮指的虐童憾事。該片故事敘述某個寧靜的村莊出現了連續殺人犯，人們開始口耳相傳人心惶惶的謠言：據說嫌犯是一名13歲的少女順兒（李彩恩 飾）。刑警東浦（金吝勸 飾）、昌秀（鄭糠雲 飾）在追查案件的過程中，發現案件另有隱情，究竟那孩子是真正的凶手嗎？在順兒獨自生活的家中，到底曾發生過多麼驚悚的事呢？將於11月19日在台上映。