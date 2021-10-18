40多年來美製F-4幽靈戰機一直是伊朗空軍的主力，目前尚有近80架的幽靈戰機仍在服役中。在F-4幽靈戰機現代化升級過程中，伊朗運用中國數款反艦導彈仿製的反艦巡航導彈，用於攻擊敵方艦艇，有效地提高了老舊的F-4幽靈戰機對海上的攻擊能力，成為阻止敵艦進入海灣的關鍵力量。

《新浪網》引述《軍事觀察》網站報導說，雙引擎的美國幽靈戰機開發於越戰時期，在伊朗發揮了多種作用，從爭奪空中優勢到偵察，近年來該機甚至還用於打擊鄰國伊拉克的境內恐怖組織。目前伊朗尚有6個幽靈戰機中隊在服役中，包括一個偵察中隊和五個作戰中隊，估計擁有6-10架RF-4E戰鬥偵察機，以及62-66架F-4D和F-4E戰鬥機，平均每個中隊約13架。

伊朗仿製中國C-704所製造的Nasr巡航導彈，是其對海面艦艇打擊的重要武器，也能也F-4戰機從空中發射。（圖／推特@Missilito別

報導指出，幽靈戰機雖然年代久遠，但比阿聯酋的F-16E和美國海軍的F/A-18E/F等競爭對手的相比，F-4的噸位更重、飛行速度更快，飛行高度也更高。伊朗對這些老舊戰機還進行了現代化升級，包括更換新型感測器、電子戰系統、機載武器裝備等。

幽靈戰機當中又以F-4E使用最為廣泛，其設計主要是為了爭奪空中優勢，但伊朗後來獲得了2個中隊的F-14和2個中隊的米格-29戰機，以及更現代化的防空導彈系統，這使伊朗空軍能夠越來越多的將幽靈戰機用於執行地面打擊任，以及在波斯灣執行反艦任務。

對伊朗軍方來說，在波斯灣水域防止敵方艦艇進入戰略位置非常關鍵的霍爾木茲海峽是極重要的事。伊朗一般依賴其彈道導彈與巡航導彈做為防禦主力，主要針對敵方的軍艦和航空母艦。此外，伊朗還擁有一支常規動力潛艇部隊，裝備了俄羅斯基洛級潛艇，也是海灣防衛的關鍵力量。

伊朗軍方多年來還依賴中國的援助開發一系列先進的空射反艦導彈，其中包括由C-704改進而成的納斯爾（Nasr）巡航導彈，其射程35公里，可由伊朗F-4戰機攜帶，以極低的高度巡航並攻擊敵艦。每架F-4戰機可以攜帶多枚導彈，戰機航程相對較遠，因此可在遠離伊朗海岸的地方發射導彈，能對敵軍的航母戰鬥群構成重大威脅。

仿製的巡航導彈還包括一款由中國C-802（鷹擊-8式出口型號）仿造的卡德爾（Ghader）艦巡航導彈，能夠打擊200公里以外的敵軍目標。由於能夠在防區外打擊敵人，將使F-4戰機的生存能力以及伊朗反介入能力都得到了顯著提高。這兩款導彈伊朗也進行了抗干擾技術改造，F-4做為這兩款導彈的主要發射平臺，飛行速度超過2馬赫，因此能在發射時為導彈提供相當大的動能。目前這數十架F-4戰機雖然老舊，但擁有了性能優異的反巡艦巡航導彈後，將成為伊朗的海上反介入/區域拒止能力的重要組成部分。