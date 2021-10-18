副總統賴清德今表示，台灣需要良善，年輕值得正義，表態支持陳柏惟。國民黨文傳會主委凌濤表示，正因為台灣需要良善，所以要罷免肇事逃逸、想開放娛樂性大麻的人品低劣立委，正因為年輕值得正義，更要罷免害年輕人打不到國際認證疫苗、護航3＋11的「衛福布」立委。

凌濤指出，賴清德稱陳沒有完美的資歷，有年輕人的勇敢無畏，正確說法是陳柏惟有肇逃跟涉足賭場的資歷，爭取開放萊豬時充滿無畏。賴清德說陳沒有參選資源，監察院卻揭露陳柏惟募到2189萬元政治獻金，還收到多家建設公司挹注競選資金，這樣叫做沒資源？

凌濤提到，賴清德自己當過立委，如果擔心有人用「可疑數據」質疑陳柏惟表現，不如自己上立法院網站查詢，如果對陳柏惟國會評鑑的差勁成績有意見不妨公開查驗，不要用「可疑數據」這種規避責任的字眼。

對於賴清德說陳柏惟的當選感動許多人，凌濤提及，如果陳柏惟這麼荒腔走板，依舊在國會安然無恙，才是侮辱其他認真問政、服務選民的立委，才是欺負樸實誠懇的台中第二選區市民。

凌濤直言，年輕世代講求透明誠信，對是非曲直有獨立判斷的能力，賴清德為了挺陳柏惟已經是睜眼說瞎話，綠營不必用青年標籤面對年輕世代情緒勒索，相信社會大眾在10／23當天會投下教訓惡質政客的一票。