全運會田徑場上傳來好消息，女子跳高好手李晴晴成功跳過1.90公尺，改寫自己保持的1.87公尺全國紀錄，用這面金牌送給母親當生日禮物。

李晴晴甫在10月5日大運會以1.84公尺改寫馬君萍在1993年創下的1.83公尺大會紀錄，緊接著又跳過1.87公尺，成功突破蘇瓊月在1989年全中運立下的1.86公尺全國紀錄。沒想到才相隔不到兩周，這項紀錄再次告終，不過，新紀錄保持人依舊是李晴晴。

狀態正佳的李晴晴，今晚從1.68公尺起跳，1.75公尺一跳成功，此時的她已篤定拿到金牌，接下來就成為她的個人秀，全場焦點都在她的身上，每次試跳都牽動這所有人的心。然而1.81公尺卻差點扮演著攔路虎，她前2次試跳都失敗，好在最後還是成功了，也讓她得以延續挑戰之路。

李晴晴決定不再浪費體力，直接選擇挑戰1.88公尺新全國紀錄，這個決定給足了她最大勇氣，從起步、跨步、起跳、挺腰整個過程一氣喝成，新全國紀錄就此誕生。李晴晴接著將高度上升2公分來到1.90公尺，這個陌生的高度阻礙著她前進腳步，但1.90公尺最終還是只能成為過去歷史。

來到這個時候李晴晴已經跳了9次，體力也到達了一個臨界點，但她決定放手一搏，選擇的高度是1.92公尺，然而這次她已沒了絕佳狀態，3次試跳失敗，結束了這場全運會之旅。

李晴晴賽後氣喘吁吁地表示，雖然在台南大運會破了全國紀錄，但相比之下這裡還是她最喜歡的場地，加上氣候涼爽，最適合改寫全國紀錄了。

李晴晴說，在台南沒有選擇挑戰1.90公尺，那時候感覺沒有那麼好，今晚趁著1.88公尺一跳過關的士氣毫不遲疑的挑戰1.90公尺，過程中不盡如意但結果是甜美的，至於1.92公尺是嘗試看看，也替未來奠定基礎。

李晴晴在短短兩周內兩度改寫全國紀錄，田徑協會葉政彥理事長立刻宣布頒發選手破紀錄獎金6萬元以及教練3萬元，鼓勵李晴晴再接再厲勇創佳績。