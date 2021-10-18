天貓淘寶海外台灣站18日宣布，將於10/20日晚間8時全面啟動2021天貓「雙11」全球狂歡季「驚喜預售期」，台灣消費者可享受天貓淘寶全平台使用台灣信用卡、金融卡刷卡預付購物金的平時習慣的支付模式，參與享受購物節「雙11」。

此外，天貓淘寶海外台灣站還推出與Visa全台獨家聯名「天天Visa DAY–免3％激省優惠券天天發送超有感」活動，10月20日晚間8預售啟動即搶先開灑優惠券，21日起天天中午12:00準時釋出，連續23天不間斷。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，據「Visa消費者支付調查2.0」顯示，近七成的消費者最期待手機APP內及網站的無縫支付體驗，因此天貓淘寶海外台灣站在2021年9月首度與台灣本地信用卡業者合作推出刷卡預付定金的便利服務，讓台灣消費者能以習慣的方式、更簡單地享受在天貓淘寶平台上的跨境預購體驗。