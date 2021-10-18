才在18日PLG開季記者會宣布新任總經理張至言的高雄鋼鐵人，突然在晚間發布3點聲明稿，強調最近出現特定人士未經球團許可，擅自跟政府機關、供應商及啦啦隊洽談業務，進而造成糾紛，鋼鐵人強調外界要洽談任何業務，請主動跟球團聯繫，看來這支全新職籃球隊才成軍沒多久，就捲入不小風暴！

以下是高雄鋼鐵人發出的三點聲明稿內容，「1.近日有特定人士未經本公司許可，以高雄鋼鐵人籃球隊（下稱籃球隊）名義在外擅自與政府機關、供應商及啦啦隊接洽業務，進而引發糾紛。本公司於此鄭重聲明：任何本公司之個別小股東並無權代表本公司或籃球隊，本公司目前亦未授權任何個人或團體以籃球隊名義對外接洽業務，若外界接獲特定個人或團體以本公司名義或籃球隊洽談業務者，敬請主動與本公司聯絡。

2.本公司或籃球隊與吳同喬先生實從無任何僱傭關係，亦未授權吳同喬先生對外代表任何業務行爲。本公司在8月1日確認陳冠豪先生為新領隊，並要求吳同喬先生退出公司及籃球隊之運作，吳同喬先生以小股東之身份並無權對外代表本公司。

3.本公司將秉持鋼鐵般的堅持，持續深耕高雄，並以高雄為出發地，全心投入於台灣籃球文化之推廣。」