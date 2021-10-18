「遛狗不留便隨手清狗便」是環保單位加強宣導的觀念，但如果是「人」隨地大小便，而且不清理就落跑，那該怎麼處理？

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享一段短短58秒影片，並發文「全部的人注意，影片中的人只示範一次，如何在短短的一分鐘內，停車、下車、脫褲子、大便、穿褲子、上車、開走。是的你沒看錯，亂大便就算了，還沒有擦屁股。#我還以為我的債主過來潑屎了」。

影片中只見大白天一輛休旅車在紅線路邊停車，接著一名平頭男子從駕駛座出來走到副駕駛座，將車門打開躲在門後，似乎在解開褲頭，接著褲子往下一脫、人往下一蹲，瞬間人行道上就多了一坨咖啡色物體，速度快到宛如在變魔術。接著男子拉起褲子，返回駕駛座開車走人，讓咖啡色物體孤單留在人行道上。

影片讓眾多網友看呆，紛紛回應：「好噁」、「行雲流水」、「噴射」、「蹲下起立只花了三秒，好牛阿！」、「比我擤鼻涕都俐落」、「那屎是用噴的出來耶」、「怎麼可以那麼輕而易舉 噗嚕～就滾下來了⋯⋯」、「車門要後面也開啊！」、「好噁爛，大白天車水馬龍路邊大便，車主應該是不想拉在褲子寧可路邊拉想出名」、「好一個『洩糞俠』」、「我很同情他屎在滾。但是他為什麼不擦屁股，這是我不能接受的地方」、「在路上不見得是狗屎XD」。