中央流行疫情指揮中心將從明（19日）起開放第12輪疫苗預約，針對7月16日以前接種第1劑莫德納的55歲以上長者，可預約接種第2劑，但新北市議員葉元之卻接獲民眾陳情，因疫苗系統轉換而無法接種產生漏網之魚，盼相關單位盡速協助。

葉元之說，接獲一位68歲以上陳先生陳情，他是在7月中旬施打第一劑莫德納疫苗，當時是市府造冊通知，但上周市府通知他施打第二劑，因時間不能配合而錯過。

陳先生詢問1922，是否可登記第12輪疫苗施打，得到回應是不能，只請他趕快上唐鳳系統做意願登記，但這一輪就會趕不上，會造成兩劑疫苗間隔太久的問題。因為65歲以上長者當初是由地方政府造冊施打，都不需做意願登記的動作，所以陳先生絕不是單一個個案。

葉元之說，之前長者施打第一劑莫德納時，若錯過造冊施打的時間，還可以利用新北市系統到診所施打，也能透過區公所、里長就近協助，而現在新北市系統關閉，全改成唐鳳系統，就導致這群錯過造冊施打的長者成為漏網之魚。

衛生局表示，由市府造冊施打第1劑莫德納疫苗的民眾，若沒上中央系統意願登記，的確會遇到這一輪無法預約接種；假設第2劑無法在原本安排分區分里通知的指定時段內完成施打，可洽區公所民政課協助造冊，將另外安排其他時段替長者施打疫苗。