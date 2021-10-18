民間盛傳「左眼跳財、右眼跳災」，沒想到眼皮狂跳可能是身體警訊！醫師表示，眼皮不自覺地跳動，其實是一種肌肉抽筋現象，背後通常有6大原因，甚至可能是中風前兆；一名香港主播曾因為眼皮跳動，被誤以為在拋媚眼，跨海就醫才發現竟然是腦幹長了腫瘤。

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》YouTube影片中指出，一般人大約每6到20秒眨一次眼，但眼皮若長時間跳個不停，可能和中風及腫瘤有關，並歸納下列6種可能因素：

1. 刺激性食物：如辛辣、咖啡因等食物造成神經興奮。

2. 壓力：壓力過大容易導致神經不穩定。

3. 眼睛疾病：如結膜炎或砂眼，也會刺激到旁邊的神經。

4. 藥物副作用：使用氣管擴張劑或心律調整藥物，可能出現類似副作用。

5. 中風：中風引發的出血或缺血範圍，剛好影響到眼睛或顏面神經，會導致神經過度興奮，使眼皮狂跳。

6. 嚴重疾病：某些嚴重疾病例如腦幹長腫瘤，也會引發眼皮跳動。

醫生舉例，過去曾有一位香港主播，因為常眼皮跳動被誤以為是在拋媚眼，讓她相當困惱，跨海就醫才查出竟是腦幹長了腫瘤，壓迫到顏面神經，導致眼皮狂跳。

至於要如何判斷是不是中風，江坤俊表示，可以檢視微笑時，左右兩邊的臉有沒有對稱，並將兩隻手臂平舉，高度是否相同，以及觀察講話是否突然變得含糊不清。江坤俊提醒，若有異常現象，最好盡早就醫檢查，以免延誤治療。