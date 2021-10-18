印尼是煤炭出口大國，近期進入雨季後下連幾場豪雨，已影響當地幾個重要煤礦的開採活動，使印尼面對要達成其煤炭出口目標的挑戰變得愈來愈大。

今年來全球煤炭價格飆漲而一再創新高，主要是工業燃料需求回升同時，全球煤炭消耗量最大的中國大陸限制煤礦開採，都令供需持續緊張。

雖然印尼要趁價格高漲時，大幅增加煤炭產量與出口量以獲得更大利潤，但連場豪雨已影響礦場開採和港口裝卸運作。

印尼能源暨礦產資源部4月把今年煤炭出口量目標，從原先5.5億公噸調高至6.25億公噸創新高，較去年增加11％，以滿足海外需求。

但官方資料顯示今年初迄9月底止產量，僅較去年同期增加8.7％至將近4.57億公噸，出口量更年跌4.6％至略高於2.3億公噸。

印尼最大煤炭礦商Bumi Resources經理斯里瓦斯塔瓦（Dileep Srivastava）指近期下雨量極為異常，若情況持續下去會對煤炭產量有潛在影響。他說Bumi今年計劃生產8300萬到8700萬公噸煤炭，高於去年的8100萬公噸。

印尼第二大煤炭礦商Adaro Energy今年產量目標在5200萬到5400萬公噸，預測區間頂端略低於去年的5450萬公噸。其發言人納迪拉（Febriati Nadira）說，雖然公司對下半年煤炭業務看法樂觀，但仍維持謹慎態度。

除了豪雨影響，礦商受愈來愈嚴格的內需義務範規，必須優先把25％產煤量賣給印尼國家電力公司（PLN），以確保國內火力發電廠有足夠煤炭，從而影響煤炭出口量。