台灣基進立委陳柏惟的高中同學劉先生昨天Call in爆料指陳「什麼都騙，就是說謊成性的人」、「愛嗆人」等， 劉男今天晚上表示，如果陳柏惟覺得被得罪，他在此致上歉意，「尤其不要去騷擾我的父母親」。

陳柏惟的高中同學劉先生透過罷免總部表示，他跟任何罷免團體或者政黨沒有任何目的關係，單純就是一般平民百姓，剛好有Call in機會，想到高中時候的事，前提當時的他沒被霸淩，也沒被陳柏惟照顧過，會在Call in裡說那些話，就是20年前對陳的印象，他一時氣憤陳的假面，想拆穿他是怎樣的人，所以Call in進去，但並沒有任何想要蹭熱度或想紅，因為Call in影片的關係，造成自身與家人的輿論壓力。

劉先生指出，這裡是民主國家，就記憶中評論高中時期陳柏惟的人格特質與品德，提出是否適任於立委的評論，是公眾人物可受公評得範圍，希望事情就此落幕，回歸正常生活。

劉先生說，尤其這件事情已影響到他的父母，這是他最無法接受的事情，所以如果陳柏惟委員覺得被得罪，他在此致上歉意，希望陳跟支持者可以到此為止，「尤其不要去騷擾我的父母親，再次跟委員說聲抱歉」。

罷免總部指出，總部可以利用這件事再對陳柏惟人格操守問題提出質疑，但是他們不能像陳柏惟一樣，為了自身成功自己利益去傷害別人，尤其已波及到其家人父母，所以既然劉先生希望到此為止，他們尊重，也希望社會各界對劉先生的關注就到此為止，陳柏惟及基進黨有義務要求其支持者不要再去打擾對方的家人。