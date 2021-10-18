全球晶圓代工龍頭台積電上周法說、第三季財報公布，繳出亮眼成績單，台積電總裁魏哲家也正式宣布將赴日投資設廠，包括日本首相岸田文雄、日本經濟產業大臣荻生田光一皆熱烈歡迎。對此，日媒點出5大分析點，解釋台積電赴日後的各種可能。

據《日經亞洲評論》報導，第一，台積電前往日本設廠，目的是服務Sony等重要大客戶，更廣泛來說是在全球各地建立晶圓廠。在新冠疫情爆發後，大國意識到供應鏈全球化的風險，半導體更是科技產業基石，車用晶片嚴重短缺的問題更證實此論點，從此變成重要戰略物資，半導體自給自足也成為發展目標之一。

第二，台積電預計2022年開始建廠，初步規劃以22/28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。

根據先前報導，台積電預計與Sony合作，在熊本縣投入8000億日圓(約2160億元新台幣)規模資金，根據先前資料顯示，將建立供應CMOS影像感測器(CIS)晶片的生產線，預計日本政府將補助一半，至少也有超過千億元新台幣的規模。

第三，台積電位在台灣有90%產能，但兩岸問題讓半導體供應穩定出現危機，這也是美國科技產業太過依賴台灣，當成全球供應鏈重要潛在風險。台積電也為此在今年4月宣布3年將投入1000億美元，在台灣以外的地方考慮設廠，目前包括美國、日本確定設廠(不包括在1000億美元之內)，目前也正在考慮是否赴德國設廠。

第四，岸田文雄打算將重建日本半導體產業定為經濟政策的關鍵一環，打算啟動支援高技術製造商，由於日本生產技術落在成熟製程，所以打算建立22/28奈米晶圓廠，美國需要先進製程，所以台積電在當地建立5奈米晶圓廠。

第五，台積電赴日設廠能緩解晶片荒嗎？報導指出，台積電無論在美國、日本設廠，產能都要等到2024年才會開出，更何況車用晶片短缺的短料問題，台積電以及許多大廠都指出，主要是因為東南亞的疫情導致產能中斷，甚至是有人在囤晶片影響，大陸限電問題也開始衝擊供應鏈運作，基本上2021年晶片荒是所有因素綜合而生。